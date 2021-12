Mulher é baleada durante tiroteio dentro de ônibus na Estrada do Coco

Uma mulher foi baleada durante um assalto a um ônibus na Estrada do Coco na noite desta terça-feira, 5. De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens armados entraram no coletivo da empresa BTM, que fazia a linha Terminal da França - Arembepe.

Um dos passageiros reagiu ao assalto e trocou tiros com os bandidos. Um deles chegou a ser baleado, mas conseguiu fugir com o comparsa.

No confronto, uma passageira foi baleada e levada para a UPA de Arembepe. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, em Salvador.

