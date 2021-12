Mulher é atropelada por motociclista em Eunápolis

Joelma de Jesus Santos, 36 anos, foi atropelada por um motociclista, no bairro da Moisés Reis, no município de Eunápolis (a 662 km de Salvador), por volta de 21h deste domingo, 3.



O condutor do veículo Paulo Henrique do Vale Nascimento, 26, disse à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que seguia pela BR-101 e não conseguiu frear a moto, para impedir o acidente. Ele teve ferimentos leves.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), levou Joelma para o Hospital Regional de Eunápolis, que está internada em estado grave.



Paulo se recusou a realizar o teste de alcoolemia. A motocicleta foi apreendida e vai passar por perícia. As informações são do site Radar 64.

