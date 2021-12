Mulher é atropelada e fica presa embaixo de caminhão de lixo

Uma mulher de 44 anos, de identidade não revelada, foi atropelada na manhã desta sexta-feira, 29, por um caminhão de coleta de lixo e ficou presa embaixo do veículo, no Conjunto Habitacional Urbis IV, em Santo Antônio de Jesus.



Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que sofreu ferimentos graves em uma das pernas, foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Regional.



A polícia informou também que o motorista do caminhão fugiu do local após ser ameaçado por moradores.

