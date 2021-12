Mulher é atingida por dinamite deixada em armário em Ipirá

Uma mulher ficou ferida após ser atingida por uma dinamite que estava em cima de um armário da cozinha da casa onde mora, na zona rural de Ipirá (distante a 202 km de Salvador). O caso aconteceu na segunda-feira, 3.

Ranailda Fraga Macedo Dias, de 31 anos, teve partes do rosto e braços queimados quando tentou tirar o explosivo de cima do móvel. Segundo a polícia, o ex-namorado dela foi quem havia deixado a dinamite no armário, a cerca de um ano.

Ranailda foi levada para o Hospital Municipal de Ipirá e, depois, encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Não há informações sobre o quadro de saúde dela.

O caso é investigado pela delegacia da cidade.

