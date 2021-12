Mulher é atingida por bala perdida durante tiroteio na Bahia

Uma mulher foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio no comércio de Vitória da Conquista (a 517 km de Salvador) nesta quarta-feira, 28. De acordo com o Blog do Anderson, homens chegaram em uma moto atirando contra um rapaz que estava no local.

O homem também estava armado e revidou o ataque. A mulher passava na região durante o tiroteio e foi atingida nas costas.

Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Um dos envolvidos no crime também foi baleado e fugiu. Mas foi preso ao procurar atendimento no Hospital Geral de Vitória da Conquista.

