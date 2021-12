Mulher é assassinada na porta de casa em Medeiros Neto

Carla Maria de Jesus Alcântara, de 25 anos, conhecida como 'Carla Loira', foi morta a tiros na noite da sexta-feira, 25, em frente à sua casa, no município de Medeiros Neto (distante a 749 km de Salvador).

De acordo com informações do site Teixeira Hoje, moradores relataram que ouviram vários disparos e, em seguida, encontraram a vizinha sem sinais vitais. O óbito foi constatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda conforme o site, a mulher morreu com um capacete de motocicleta, indicando que ela tinha saído ou chegado na residência de moto. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela polícia local.

