Mulher é assassinada enquanto dormia; namorado é suspeito

A polícia procura o suspeito de ter assassinado a faxineira Cíntia Ferreira Santana, de 36 anos. O namorado e vizinho dela, Eurico da Silva Machado Neto, é o principal suspeito, uma vez que foi apontado por testemunhas como o autor do crime, segundo a polícia.

Cíntia foi baleada enquanto dormia, no quarto do apartamento onde morava, no Condomínio Caminho do Mar 1, na Estrada da Cetrel, em Camaçari. O filho da vítima, de 11 anos, presenciou o assassinato.

"Testemunhas dão conta de que o autor foi ele", afirmou a delega Maria Danielle Monteiro, titular da Delegacia de Vila de Abrantes (26ª DT). "Alguém levantou a possibilidade de que o ex-marido fez uma visita a Cíntia e, por ciúmes, Eurico a matou. Mas ainda não temos elementos suficientes para afirmar que a motivação foi essa", completou.

Separação

Cíntia era casada e, há três meses, começou a se relacionar com Eurico. Uma parente dela contou que, nessa época, ela falou com o marido que queria se separar. Ele saiu de casa no Dia dos Pais e Eurico iria morar com ela.

Segundo a delegada, o fato de Eurico ser usuário de drogas era motivo de conflitos entre eles.

adblock ativo