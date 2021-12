Mulher é assassinada dentro de bar na cidade de Prado

Uma mulher de 33 foi assassinada a tiros em um bar, no município de Prado (a 785 km de Salvador), por volta das 19h30 da última segunda-feira, 25.

Segundo a delegacia da cidade, o crime foi cometido por dois homens. A vítima, que foi atingida na cabeça e no tórax, morreu no local do crime.

Ainda segundo a polícia, a mulher era proprietária de um outro bar na cidade e já havia sido presa em 2012 por tráfico de drogas. A motivação do crime ainda é desconhecida.

adblock ativo