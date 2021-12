Mulher é assassinada com tiros na cabeça em Feira de Santana

Uma mulher foi morta a tiros na noite desta quarta-feira, 3, por volta das 19h50, no bairro Queimadinha, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Joicinara Pereira dos Santos, de 25 anos, foi atingida por dois tiros na cabeça e dois no braço e morreu no local.

A vítima, que morava no mesmo bairro, foi encontrada em um terreno baldio, que fica na rua João Durval, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, segundo informações do site Acorda Cidade.

Jocinara chegou a ser socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) por policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional, mas não resistiu.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidos pela polícia.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ela foi a segunda mulher assassinada em Feira de Santana no mês de janeiro.

