Mulher é assassinada a tiros no município de Luís Eduardo Magalhães

Ana Célia Marques Davi, de 48 anos, foi morta a tiros na tarde desta quarta-feira, 30, em Luis Eduardo Magalhães (distante a 956 km de Salvador). O crime aconteceu na rua Ibotirama, no bairro Santa Cruz II.

De acordo com informações do Blog do Braga, a vítima estava sentada na calçada de um bar quando um homem encapuzado efetuou dois disparos. Ela foi atingida na região da nuca e nas costas. Após o crime, o suspeito fugiu.

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar o socorro, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar (PM-BA) esteve no local, para fazer o isolamento da área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do carro do Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo. Equipes da Polícia Civil também estiveram no local

