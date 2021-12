Mulher é assassinada a tiros na Cidade Baixa

Uma mulher de 24 foi morta a tiros na noite deste domingo, 1º, na localidade próxima ao Colégio Santa Bárbara, Rua Craíbas, Bairro Vila Ruy Barbosa, em Salvador.

A vitima, Géssica Santos Silva, encontrada com ferimentos provocados por arma de fogo, chegou a ser conduzida para o Hospital do Surbúbio, em Periperi, mas acabou não resistindo.

De acordo com a Polícia Militar, o assassinato ocorreu por volta das 02h30. Equipes da 17° Companhia Independe da Polícia Militar (CIPM/Uruguai) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local do crime após serem acionadas por meio do Centro Integrado de Comunicação (Cicom).

A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.

