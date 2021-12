Mulher é assassinada a tiros em Candeias

Um mulher identificada com Ana Paula Jesus dos Santos, 24 anos, foi morta a tiros na noite desta terça-feira, 10, em frente a Igreja Assembleia de Deus, no distrito de Caroba, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações da 10ª CIPM, por volta das 19h48, policiais militares da unidade foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom), para atender a uma ocorrência em que havia uma vítima de disparos de arma de fogo na BA-522.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi enviada ao local, porém a vitima não resistiu as ferimentos e morreu. A motivação e a autoria do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

