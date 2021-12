Mulher é assassinada a facadas após briga em Itacaré

Uma mulher identificada como Ana Paula Maximino dos Santos foi morta a facadas após uma briga generalizada, no município de Itacaré, localizado no sul baiano. De acordo com informações do site Verdinho Notícias, ela foi golpeada por um homem e a esposa dele. O crime acontece no domingo, 15, por volta das 23h.

Ainda segundo o site, a vítima foi socorrida para o Hospital Gabriel Mota Barros, porém não resistiu aos ferimentos. Populares que estiveram no local acionaram a polícia, que apresentou os autores na Delegacia de Polícia Civil de Ilhéus.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), na tarde de segunda-feira, 16.

