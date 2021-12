Mulher é agredida a tesouradas pelo ex-marido em Arraial D'Ajuda

Uma auxiliar de serviços gerais foi atacada a tesouradas pelo seu ex-marido nesta sexta-feira, 7, em Arraial D'Ajuda, distrito de Porto Seguro. Segundo informações do site Radar 64, a mulher sofreu ferimentos no rosto, olhos e mãos ao tentar se proteger dos golpes. Ela foi atendida no Hospital Luís Eduardo Magalhães e não corre risco de vida.

Em depoimento à polícia, a vítima contou que estava com os três filhos (de 8, 15 e 18 anos) quando José Bispo dos Santos, conhecido como "Zecão", 52 anos, pulou o muro da residência e se escondeu embaixo da cama. Alertada pela filha de 15 anos, ela tentou fugir, mas acabou alcançada pelo agressor.

Enquanto ainda estava na delegacia, a mulher afirmou ter recebido uma ligação do suspeito, com ameaças de morte. "Ele disse que poderia ser preso, mas que quando saísse, me encontraria em qualquer lugar", declarou a vítima, que não teve o nome revelado.

Ainda segundo a mulher, o ataque não foi o primeiro: "Ele já tinha me golpeado na cabeça com um martelo e uma vez cortou meus cabelos com um facão".

O casal viveu junto por cerca de 18 anos e estava separado há 22 dias. Até o momento, não há informações sobre a localização ou prisão do suspeito.

Denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas em qualquer delegacia ou pelo número 180. A ligação é gratuita e funciona 24 horas em todo o país.

adblock ativo