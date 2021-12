Mulher diagnosticada com chikungunya morre em Itabuna

Uma mulher que foi diagnosticada com chikungunya morreu em Itabuna (a 435 quilômetros de Salvador). As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 19, pela Secretaria de Saúde do município.

A paciente Dicilene da Silva Ribeiro foi atendida em um posto de saúde da região no dia 12 de dezembro. Ela foi transferida para o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, por que o caso tinha agravado, mas Dicilene não resistiu e morreu na tarde de terça-feira, 17.

Em contato com a Secretaria de Saúde da cidade, a reportagem do portal A TARDE foi informada de que a mulher teria sido transferida da cidade de Buerarema, o que descarta a vítima tenha adquirido a doença em Itabuna. Ainda segundo a Secretaria, a Santa Casa vai se pronunciar com mais detalhes sobre o falecimento de Dicilene.

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que a Vigilância Epidemiológica foi notificada e está acompanhando o caso.

*estagiário sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo