Mulher destrói carro de marido após suposta traição

Uma mulher foi conduzida para a delegacia depois de destruir o carro do marido neste domingo, 14, na cidade baiana de Santo Antônio de Jesus (a 193 km de Salvador). De acordo com o site Voz da Bahia, o motivo do ataque seria uma suposta traição do companheiro.

Ao saber da relação extraconjugal, a mulher pegou um pedaço de madeira e começou a destruir o veículo, que teve a chaparia amassada, vidros quebrados e som arrancado.

O ataque chamou atenção dos vizinhos e algumas pessoas filmaram a cena. De acordo com a polícia, a mulher, que não teve o nome revelado, vai responder por destruição de danos materiais.

