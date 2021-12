Mulher descarta feto em lixeira de hospital em Vitória da Conquista

Uma mulher descartou um feto dentro de um balde de lixo do sanitário do Hospital Municipal Esaú Matos, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. De acordo com o Blog Anderson o caso aconteceu no domingo, 22.

Em nota, a Fundação de Saúde de Vitória da Conquista disse que a mulher chegou a unidade portando uma sacola plástica preta, onde estava o feto de 30 semanas, por ela abortado em outro local.

“O feto foi encontrado pela funcionária de higienização, que imediatamente comunicou o ocorrido à direção da Fundação. A diretoria acionou as polícias técnica e civil. Por meio do sistema de câmeras, foi possível identificar a mulher e a circunstância do fato. Ela prestou depoimento à Polícia e, agora, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. A mulher recebeu os cuidados médicos no hospital e já recebeu alta”, diz a nota.

A reportagem tentou contato com a 10ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin) de Vitória da Conquista para obter maiores detalhes, mas não obteve sucesso.

