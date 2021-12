Mulher de PM é morta e tenente baleado em tentativa de assalto em Feira

A mulher de um policial militar morreu após ser atingida por tiros durante uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira, 2, por volta das 19h, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O marido dela, o tenente PM Fábio Emanuel Oliveira dos Santos, também foi baleado.

Ele, que foi alvejado na perna e no braço, foi socorrido para uma unidade médica da cidade, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde do policial é desconhecido. Já Ana Carla dos Santos Leite, 28 anos, foi atingida no peito, coxa e braço esquerdo e morreu após receber os primeiros atendimentos.

O crime aconteceu na rua Juarez Távora, no bairro de Casebp, nas imediações do Shopping Boulevard, quando casal foi abordado por suspeitos que estavam em um veículo Corsa Sedan.

Ainda conforme o site Acorda Cidade, a pessoa que socorreu o casal para o Hospital Emec, e que não teve a identidade divulgada, prestou depoimento em seguida na delegacia. Agora, investigadores apuram imagens das câmaras de segurança da região na tentativa de identificar os assaltantes.

