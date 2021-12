Mulher de 67 anos é morta a tiros dentro de casa

Uma mulher de 67 anos foi morta a tiros na casa onde morava no município de Vitória da Conquista (distante a 556 km de Salvador), na noite desta segunda-feira, 26. De acordo com informações da delegacia da cidade, Maria de Lurdes Alves foi assassinada na Rua Deodoro da Fonseca, localizada no Bairro Iracema.

Segundo informações colhidas pela polícia, o crime foi cometido por dois homens que chegaram em uma moto. O alvo seria o filho da idosa, Murilo Alves, que também foi atingido pelos criminosos. Ele foi baleado com dois tiros e teve de ser levado para Hospital Geral de Vitória da Conquista. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A polícia não tem informações sobre o que teria motivado a ação do criminosos. O corpo de Maria de Lurdes foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade. A delegacia da cidade investiga o homicídio.

Crime aconteceu na Rua Deodoro da Fonseca, no Bairro Iracema (Foto: Anderson Oliveira / Blog do Anderson)

adblock ativo