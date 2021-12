Mulher de 62 anos é presa com crack em ônibus

Rosa de Lima Cabral, 62 anos, foi presa nesta sexta-feira, 10, depois de ser flagrada em um ônibus intermunicipal, com uma porção equivalente a 50 pedras de crack, por uma equipe da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Senhor do Bonfim.

Essa não é a primeira que Rosa é presa. Ela já tem antecedentes policiais por formação de quadrilha e por manter uma casa de prostituição.

De acordo com o coordenador regional, delegado Felipe Neri Neto, a polícia vinha monitorando Rosa. A polícia recebeu uma denúncia de que ela estaria viajando da Serra da Carnaíba, no município de Pindobaçu, onde reside, para buscar a droga em Senhor do Bonfim e revendê-la em sua cidade.

Ainda de acordo com a polícia, ao perceber a aproximação dos policiais, Rosa tentou livrar-se do crack, jogando-o no assoalho do ônibus. Conduzida à delegacia, a mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e ficará custodiada na carceragem da 19ª Coorpin/Senhor do Bonfim, à disposição da Justiça.

adblock ativo