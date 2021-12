Mulher de 44 anos é assassinada em Dias D'Ávila

Uma mulher identificada como Eliete das Neves, 44 anos, foi assassinada na noite de sábado, 16, no município de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime ocorreu na Rua Direita do Bairro Botafogo, por volta das 23h57.

A vítima foi uma das seis pessoas mortas na RMS no sábado, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime, que será investigado pela polícia local.

adblock ativo