Mulher de 34 anos é morta a facadas durante discussão em Ibirataia

Sileide Leite Nogueira, 34, popularmente conhecida como "Cida", foi assassinada a facadas durante uma discussão na rua Bom Jesus, no centro da cidade de Ibirataia (a 343 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu por volta das 17h desta quarta-feira, 30.

Conforme informações do site Giro em Ipiaú, a vítima foi atingida por dois golpes de faca na região do pescoço e morreu no local. O suspeito identificado como Jenival de Jesus Santos, de 49 anos, conhecido como "Terebe", foi preso em seguida.

Informações iniciais, alegam que Sileide estaria com a faca, tentando agredir o suspeito, mas acabou sendo dominada e atingida. Já a outra versão aponta que o agressor estaria armado desde o principio da discussão.

Ainda não se sabe se eles mantinham algum tipo de relacionamento. O caso esta sendo investigado pela Polícia Civil.

