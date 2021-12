Mulher de 26 anos é perseguida e morta a tiros em Jequié

Uma mulher de 26 anos foi assassinada a tiros na noite desta quarta-feira, 13, no município de Jequié, a 367 km de Salvador. O crime aconteceu por volta das 19h, na avenida Tote Lomanto.

Valdinéia Santos Silva, conhecida como “Val”, estava conduzindo uma motocicleta quando foi alvejada pelas costas por dois homens, segundo informações do portal 'Zenilton Meira'. A jovem ainda conseguiu percorrer cerca de 20 metros, quando foi alcançada pela dupla que fez mais seis disparos à queima roupa.

Valdinéia morreu no local e os homens fugiram. Peritos do Instituto Médico Legal (IML) fizeram o levantamento cadavérico e a Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime.

