Mulher dá à luz gêmeas siamesas em Santo Antônio de Jesus

A dona de casa Liliane Silva dos Santos, de 35 anos, deu à luz gêmeas siamesas na manhã desta quinta-feira, 15, no Hospital Maternidade Luiz Argolo, que é mantido pela Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus, (distante a 190 km de Salvador), no recôncavo baiano.

As irmãs Lara e Laís nasceram às 10h22, unidas pelo abdômen. De acordo com informações do site Andaiá, as recém-nascidas compartilham um rim, um fígado, uma bexiga e um órgão reprodutor. Elas passam bem e respiram sem a ajuda de aparelhos.

Nascidas na 36ª semana de gestação, pesando as duas 3,700 kg, as irmãs serão transferidas para o Hospital da Criança, no município de Goiânia, capital de Goiás, onde devem passar por uma cirurgia de separação.

Ainda conforme o site Andaiá, a mãe Liliane Silva estava a caminho de Salvador quando sentiu as dores do parto. Ela segue internada na UTI da Santa Casa e seu quadro é considerado bom. Liliane tem mais dois filhos, um de oito e outro de 17 anos.

Este é o primeiro caso registrado no recôncavo baiano. O parto foi feito pelos obstetras Ricardo Vinal e Francisco Freire.

adblock ativo