Mulher dá à luz em recepção de hospital em Feira de Santana

Uma paciente deu à luz quando aguardava atendimento na recepção do Hospital da Mulher, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O episódio foi filmado com uma câmera de celular por outra paciente, que preferiu não se identificar.

No vídeo, postado neste sábado, 31, pelo site Acorda Cidade, a mulher está sentada na recepção e tem o bebê antes da chegada de um profissional de saúde. O pai do recém-nascido fica algum tempo com o bebê nos braços à espera de um médico ou enfermeiro.

A direção do Hospital da Mulher informou, por meio de nota, que a paciente chegou à unidade quando o bebê já está perto de nascer, e por isso, não deu tempo de atendê-la. A equipe médica estaria prestando socorro a outra paciente em estado grave.

A unidade hospitalar informou ainda que uma média de 80 gestantes são atendidas por dia.

