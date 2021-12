Mulher dá à luz em corredor de hospital público em Lauro de Freitas

Uma mulher deu à luz no corredor do Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas - Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada desta segunda-feira 13. Tainã Guedes chegou à unidade de saúde em trabalho de parto e não conseguiu atendimento médico até o nascimento da criança.

Segundo reportagem veiculada pelo Jornal Bahia Meio Dia, ao chegar no Hospital, Tainã e sua mãe, Márcia Guedes, foram informadas de que não havia médico obstetra de plantão. Um vídeo gravado por Márcia mostra Tainã deitada nas cadeiras da recepção, gemendo de dor. Algumas pessoas que estavam no local, aparecem tentando ajudar a jovem.

A mãe de Tainã chegou a lhe dar por conta própria um remédio para hipertensão, após ela mesma ter verificado que a pressão da filha estava alta. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também chegou a ser acionada, mas nenhum veículo foi até o local.

Por volta das 3h, a bolsa de Tainã estourou e ela acabou dando à luz em uma maca que estava no corredor do hospital. A direção do Menandro de Farias não comentou o caso.

