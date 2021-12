Mulher confessa ter matado marido com 3 tiros em Feira

Silvana Aparecida Miranda Andrade confessou, a familiares em grupo de WhatsApp, ter matado o seu marido Walter Wendson Melo Mota na tarde do último sábado, 27. A vítima foi encontrada com marcas de tiros dentro da casa do casal no bairro Jomafa, em Feira de Santana, no domingo, 28.

De acordo com o delegado Gustavo Coutinho, que acompanha o caso, Silvana descobriu que Walter vivia num relacionamento extraconjugal há quatro anos. Por conta disso, ambos viviam discutindo.

Silvana afirmou que não aguentava mais a situação e decidiu comprar um revólver calibre 38 para tirar a própria vida. Ela tentou se suicidar enquanto discutia com o marido, mas foi impedida por ele. No momento da suposta briga, Walter teria sido atingido "acidentalmente" com três tiros, conforme a suspeita confessou.

Silvana limpou a cena do crime e escondeu o corpo de Walter no quarto deles, antes de seguir para a casa de uma amiga. No domingo, ela tentou se matar, enfiando uma faca no pescoço.

A suspeita foi socorrida para o Hospital Emec, onde permanece com estado de saúde estável e está sob custódia.

