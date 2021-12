Mulher com tornozeleira eletrônica é presa transportando drogas

Uma mulher de 24 anos foi detida no km 830 da BR-116, em Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia. Ela estava com uma tornozeleira eletrônica e possuía antecedentes por tráfico e restrição para se aproximar de presídios.

De acordo com informações divulgadas na manhã desta terça-feira, 20, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita – que não teve o nome divulgado e foi presa na noite desta segunda, 19, por volta das 19h30 – viajava em um ônibus que seguia de São Paulo para Iguatu (CE), transportando cerca de 10 Kg de entorpecentes.

Ainda segunda a PRF, uma mala foi encontrada no compartimento de bagagens do veículo, contendo 10 tabletes de substância similar à maconha, com peso aproximado de 8,5 kg, além de 1 kg de substância semelhante a crack e um tablete de 500g de merla - que é subproduto da cocaína.

A mulher de 24 anos foi encaminhada com os entorpecentes apreendidos para a Delegacia de Polícia Judiciária local, onde responderá por tráfico de drogas.

