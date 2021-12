Mulher com sintomas de meningite C internada sem isolamento

Familiares de Regiane da Silva Barbosa, 36 anos, internada há quatro dias com sintomas característicos de meningite C, acusam a equipe do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA - em Feira de Santana) de tratá-la com descaso. Dizem que, em vez de ser transferida, de forma preventiva, para o Hospital Couto Maia, em Salvador, ela está na semi-UTI (a chamada sala vermelha), oferecendo risco de contágio a outros pacientes.

Regiane passou mal na noite de quinta-feira, com dores na garganta, cabeça e pescoço. Foi levada para uma policlínica, medicada e liberada. Na madrugada, seu estado piorou, retornou àquela unidade e depois foi levada para o HGCA, passando a respirar com auxílio de aparelhos. "Quando o médico a examinou, desconfiou de meningite, pediu uma tomografia e a avaliação de um neurologista, o que só aconteceu na tarde de sábado, quando ele colheu o líquido da medula, para exames".

Familiares garantem que extraoficialmente foi confirmada a meningite tipo C e que o médico plantonista solicitou a avaliação de um infectologista. Contudo, o hospital teria informado que este profissional só atende às quartas-feiras (amanhã). "Ela deveria estar isolada e sendo providenciada a transferência para o Couto Maia, que é referência para tratar a doença. Eles a deixam lá, colocando em risco a vida dela e de outros pacientes", diz o marido, José Nunes, convicto de que, pelo quadro apresentado, a paciente deveria receber outro tipo de tratamento.

"Vão esperar ela morrer para acionar o infectologista? Estamos, por conta própria, tentando uma vaga no Couto Maia", informou Renê Barbosa. Familiares confirmaram que o Serviço de Vigilância Epidemiológica já iniciou a profilaxia em familiares e nas pessoas que mantiveram contato com a professora. "Eles dizem que não está confirmado, mas todos nós estamos tomando remédio. Até os alunos dela receberam medicação. Eles (equipe médica) estão agindo de forma irresponsável", frisou a sobrinha da professora, Flayte Barbosa Pereira.

Aguarda resultado - Em nota, a direção do HGCA diz que a paciente deu entrada no dia 2 (sexta-feira) e, após exames, foi levantada a hipótese de meningite. E que foram adotadas todas as ações de acordo com protocolos do Ministério da Saúde, como coleta de material para o liquor (exame específico para detectar a doença).

O exame é realizado no Laboratório Central (Lacen), que ainda não divulgou o resultado (para desespero da família). "A paciente está estabilizada e aguardando regulação para hospital de referência em Salvador. Ressaltamos ainda que foram tomadas todas as providências, com a profilaxia aos que tiveram contato com a paciente", diz a nota oficial.

