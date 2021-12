Mulher com dedo amputado em navio francês é atendida em SSA

Uma tripulante do navio de bandeira francesa "Ile de Batz" sofreu um acidente e teve um dos dedos da mão direita parcialmente amputado. Uma equipe de Inspeção Naval da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) foi acionada e realizou, por volta das 6h30 da manhã desta quarta-feira, 20, a evacuação médica da mulher, que não teve o nome divulgado.

O pedido de socorro do navio foi retransmitido ao Serviço de Busca e Salvamento Marítimo da Marinha (Salvamar Brasil), na tarde de terça-feira, 19, pelo Centro de Coordenação e Salvamento Marítimo da França, quando o navio estava a cerca de 200 milhas náuticas da costa, na altura de Salvador. Ainda não há informações sobre como a mulher teria se machucado.

A Marinha informou, por meio de nota, que assim que soube da informação o Salvamar Leste, operado pelo Comando do 2° Distrito Naval, estabeleceu contato com o navio "Ile de Batz", que regressou às proximidades da costa baiana para que a tripulante fosse recebida por uma embarcação da CPBA e, posteriormente, encaminhada para atendimento médico.

O Comando do 2º Distrito Naval informou que também disponibilizou uma ambulância UTI Móvel do Hospital Naval de Salvador, para o traslado da tripulante ferida até um hospital particular da capital baiana.

