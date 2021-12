Mulher com cirrose hepática é transferida para hospital de Guanambi

Após o apelo em vídeo e de ser diagnosticada com cirrose hepática, a baiana Daiane Maria de Oliveira, 28 anos, moradora da fazenda Lagoa da Torta, entre os municípios de Caetité e Igaporã, foi transferida para o Hospital Regional de Guanambi (a 65 quilômetros de Igaporã) na manhã desta quarta-feira, 27. A informação foi confirmada à equipe de reportagem do Portal A TARDE pela enfermeira Amanda Guedes, do Hospital Municipal de Igaporã, onde a paciente estava internada.

De acordo com a administradora do Hospital Regional de Guanambi, Maria das Graças Cotrim, ela foi levada para a unidade de saúde como uma forma de adiantar a realização de alguns exames - como tomografia, ultrassom, e exames laboratoriais - para a transferência para um hospital de Salvador. Na capital, Daiane receberá um tratamento mais específico, com o acompanhamento de um hepatologista - especialista nas doenças do fígado.

Daiana será transferida assim que seu cadastro conste no sistema dos hospitais, e com isso, o Hospital Regional de Guanambi possa dar início ao encaminhamento da paciente para à unidade de saúde na capital.

Luta antiga

Segundo a prefeitura de Igaporã, Daiane é acompanhada pelos médicos do município desde 2007, através do Programa Saúde da Família (PSF), do governo federal, que auxilia de perto famílias carentes com grave problemas de saúde. Os sete familiares que moram com Daiane também sofrem com alcoolismo, informou a prefeitura.

Ainda de acordo com município, diversas pessoas se sensibilizaram com a história da mulher e ofereceram ajuda. Há pessoas prontificadas a ajudar em Salvador, Brasília, Lauro de Freitas, entre outras cidades. Os auxílios vão desde ajuda médica até acompanhamento médico, inclusive para o resto da família.

