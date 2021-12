Mulher coloca fogo na própria casa e se joga do 2º andar por ciúmes

Na manhã desta quarta-feira, 31, uma mulher ateou fogo no apartamento onde morava no residencial do Minha Casa Minha Vida, no bairro Aeroporto, em Feira de Santana, e depois se jogou do segundo andar, após ciumes do companheiro. De acordo com o portal Acorda Cidade, os moradores informaram que a mulher, conhecida como "Deusa do Arrocha", tomava remédios controlados.

Após ver o marido conversando com a prima, Camila Medeiros de Assis, a mulher ficou furiosa e tentou atacar a moça com uma faca. Logo depois, "Deusa do Arrocha" subiu ao apartamento, ateou fogo na residência e se jogou da janela do 2º andar. O apartamento foi todo destruído, incluindo todos os móveis, eletros e pertences pessoais.

“Eu sou prima do esposo dela e hoje eu estava conversando com ele, quando ela veio para me dar uma facada na “caixa dos peitos”. Ela tem ciúmes de mim e da minha mãe com o meu primo. Nós somos muito apegados e ela não gosta.... ela subiu para o apartamento e disse que ia matar todo mundo do prédio", revelou a prima.

"Deus do Arrocha" foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). O estado de saúde é estável.

As chamas foram controladas e os moradores ficaram assustados com toda a situação.

