"Mulher Catchup": falso matador é recapturado

A polícia recapturou Carlos Roberto de Jesus, suspeito de participação no falso assassinato de uma mulher em Pindobaçu, em 2011. Ele havia fugido da Delegacia de Senhor do Bonfim no último dia 29 de março, com mais nove detentos. O fato ganhou fama internacional, conhecido como o caso da Mulher Catchup.

Erenildes Araújo se deixou fotografar com uma faca sob a axila esquerda e com o molho de tomate espalhado pelo corpo, para simular que teria sido morta esfaqueada.

Carlos foi indiciado por estelionato, em 2011, por ter ficado com os R$ 1.000 que a suposta mandante do crima teria pago a ele. Segundo a polícia, o objetivo dela seria ficar com o marido de Erenildes.

A falsa vítima também indiciada por estelionato por compor a trama.

adblock ativo