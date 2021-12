Mulher camufla maconha em barra de sabão e é presa

Uma mulher foi presa quando tentava entrar na 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Alagoinhas (a 107 km de Salvador), com 180 gramas de maconha. A droga estava escondida numa barra de sabão.

Em depoimento para o coordenador da Coorpin, Kelianne Silva de Jesus, 22 anos, disse que a maconha seria entregue ao namorado, Edcarlos Souza da Cruz, que foi preso este ano por roubo.

Autuada em flagrante por tráfico, ela foi encaminhada ao sistema prisional. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fará perícia do material apreendido. As informações são do site Teixeiras News.

adblock ativo