Mulher campeã de apostas já gastou R$ 147 mil e nunca ganhou

Apostadora contumaz do jogo de azar Tele Sena - título de capitalização vinculado à rede de TV SBT -, a dona de casa Maria Madalena de Freitas, apesar de nunca ter ganhado nada, ostenta o título de maior compradora do país.



Ela tem como provar. A moradora de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) guarda mais de 21 mil bilhetes em casa. "Minha mãe comprava, gostei da ideia e adquiro, em média, 80 Tele Senas por mês", conta Maria, que revela já ter chegado a comprar "180 de uma só vez".



"Virou terapia, tive depressão quando perdi minha mãe. Quando viajo, compro e se um conhecido viaja, peço para trazer. Agora espero 20 que comprei em um site", diz.



Quarto



Moradora do bairro Feira V, ela tem um quarto para expor bilhetes comprados há 22 anos, colados nas paredes, espalhados no chão e móveis. Bolsas guardam o tesouro.

"Já vendi uma mesa e pedi à pessoa que me pagasse em Tele Sena. Quando compro pela internet, mando dinheiro a mais pedindo para o funcionário comprar Tele Sena. Conto a minha história e eles se sensibilizam".



Casada há 24 anos com o aposentado Ricardo Freitas, ela já usou o 13º do marido para apostar. "Não vejo mal algum. Fico triste porque ela não é valorizada. Mas tenho fé que ela ganhará um dia", solidariza-se o marido.



Maria costuma mandar sugestões aos responsáveis pela Tele Sena. Algumas são aceitas. Em um vídeo, ela sugeriu que quem fizesse 20, 19 e 18 pontos fosse premiado. "Eles aceitaram, embora não dessem o crédito para mim. Me prometeram uma casa, mas só me deram o título de maior compradora".



O amor pela coleção é tanto que, ao ser questionada sobre profissão, ela responde prontamente: "Compradora de Tele Sena".



Gastos



Em uma conta rápida, Maria já gastou mais de R$ 147 mil, levando em consideração que ela compra uma média de 80 unidades por mês, ao valor de R$ 7 cada, isso sem a correção dos 22 anos.



"Daria para comprar uma casa. Mas não vou pensar nisto, pois vou continuar confiando que irei ganhar e ter a casa dos meus sonhos", sonha Maria Madalena.

