Mulher ateia fogo no cunhado durante discussão

Embriagado, o carregador Antônio Teodoro da Silva, 56 anos, quebrou o celular da cunhada achando que era o da mulher durante uma discussão familiar. Segundo a polícia, isso foi suficiente para a cunhada, a feirante Marlene Santos Peixoto, a Marla, jogar gasolina e atear fogo nele. O crime ocorreu por volta das 21h30 de quarta-feira, , na Rua Mantiqueira, no bairro de Rua Nova, em Feira de Santana.

Assim que Antônio chegou em casa, a esposa saiu para evitar brigas. Isso porque ele costuma agredi-la física e verbalmente quando está sob efeito de bebida alcoólica. Então, ele pegou um celular que estava em cima do sofá e jogou no chão, achando que era da mulher. No entanto, o aparelho era da cunhada, que mora no imovel com o casal. Iniciou-se aí uma discussão entre Antônio e Marlene, que saiu do imóvel algum tempo depois.

"Passaram-se 30 minutos entre o momento em que ela saiu da residência e retornou com o galão de gasolina. Esse fato permite afirmar que ela premeditou o crime. Ela foi extremamente fria", afirmou a delegada Ludmila Vilas Boas, titular da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana.

Conforme a delegada, Antônio estava no andar de cima da casa e Marlene o provocou para ir ao térreo: "Desça, se você é homem", disse a suspeita.

Princípio de incêndio na casa

Quando Antônio chegou ao térreo, perto do sofá da sala, e Marlene jogou gasolina e ateou fogo nele, acabou causando um princípio de incêndio na casa. "Há indícios de que ele estava em pé, pois foi ferido na boca, orelhas, tórax e costas. Se estivesse sentando, a cabeça teria sido queimada", avaliou a delegada Ludmila Vilas Boas.

O galão usado pela suspeita não foi encontrado, apenas uma tampa compatível com recipiente de 5 litros. Antônio foi levado por parentes ao Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, e transferido para o Hospital Geral do Estado, em Salvador, na madrugada de ontem.

Segundo a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde, o quadro de Antônio é estável. Ele passou por uma cirurgia e deve ser transferido para o Centro de Tratamento de Queimados. A Sesab não informou quanto do corpo foi queimado.

Delegada pede preventiva

Marlene fugiu após o crime. A delegada Ludmila Vilas Boas informou que vai representar pela prisão preventiva dela pelo crime de tentativa de homicídio hoje no Plantão Judiciário. O pedido de prisão ainda não foi feito em virtude da micareta que ocorre em Feira de Santana durante esta semana.

Em depoimento na 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, familiares relataram que Antônio costumava agredir a mulher e quebrar objetos em casa sempre que consumia bebida alcoólica. De acordo com a delegada, os parentes disseram que ele tem quatro passagens pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.

