Mulher apontada como maior traficante da Bahia é solta do presídio de Juazeiro

A defesa de Jasiane Teixeira, mais conhecida como ‘Dona Maria’, apontada pela polícia como a maior traficante de drogas da Bahia, confirmou a informação de que sua cliente foi solta por habeas corpus expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA).

A decisão é do dia 11 de fevereiro, e Jasiane foi liberada do presídio de Juazeiro, na região Norte do Estado, no dia seguinte. Ela deixou o presídio sem usar tornozeleira eletrônica e sem a necessidade de prisão domiciliar. De acordo com informações da defesa, na decisão do desembargador Lourival Almeida Trindade, a prisão foi reconhecida como ilegal, porque não há provas concretas para manter Jasiane presa.

Dona Maria é acusada pela polícia de envolvimento em mais de 100 mortes na região sudoeste da Bahia. Ela também é investigada por envolvimento com corrupção de menores, roubos, falsificações e tráfico de armas.

Prisão

Jasiane foi presa no dia 25 de setembro de 2019, em Biritiba Mirim (SP), após investigações da polícia baiana. Ela integrava o Baralho do Crime da Secretaria de Segurança do Estado (SSP-BA), como a dama de copas. A ferramenta reúne informações e fotos dos criminosos mais procurados do estado.

