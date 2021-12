Mulher amarra e mata o namorado com 36 facadas em Feira

Uma crise de ciúme entre um casal em Feira de Santana (a 108 quilômetros de Salvador) terminou em assassinato na tarde desta terça-feira, 17. Segundo a polícia, Miraci Pereira Casais, de 34 anos, amarrou o namorado despido na cama, com o uso de ataduras, e atingiu George Pereira da Costa, de 40 anos, com 36 facadas.

O crime ocorreu às 16h na casa de Miraci, na rua 7º Sentido, no bairro Gabriela. Segundo a adjunta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Feira de Santana, Erondina Lima, a sobrinha de Miraci, que mora na vizinhança, ouviu quando George começou a gritar "não me mate não, não me mate não" e pediu por socorro.

A garota comunicou a mãe, irmã de Miraci, que foi até a casa dela verificar o que estava acontecendo. A mulher demorou a sair, só respondendo sob ameaça de ser flagrada pela polícia. Da porta era possível ouvir os gemidos de George.

A vítima era dentista e namorava Miraci há três anos. De acordo com relato de familiares, o casal brigava muito por ciúmes, mas nunca presenciaram episódios de agressão entre eles.

Miraci fugiu em um mototáxi e ainda não há suspeitas de onde ela esteja escondida. O mototaxista, que é morador da rua 7º Sentido, também está desaparecido.

