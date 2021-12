Mulher acusada de envenenar a filha é agredida em presídio

A jovem Daniela Albertino Santos, que foi presa ao envenenar a filha de 1 ano e 8 meses, foi agredida por outras detentas no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no sul do estado, onde está custodiada.

De acordo com o diretor do presídio, o tenente-coronel Osiris Moreira Cardosa, as internas cortaram o cabelo de Daniela e agrediram a mulher. Mas ela não teve lesões graves, já que agentes penitenciários perceberam a ação.

Segundo o gestor, Daniela passou por atendimento médico e psicológico. "Tivemos que adaptar um espaço para que ela pudesse ser resguardada", explicou o tenente-coronel.

Ele também informou que foi descoberto outro caso de agressão cometido pelas mesmas presas contra outra detenta, que também foi separada das demais.

As autoras dos atos de violência foram identificadas e instaurado inquérito administrativo disciplinar, além de ter sido encaminhado os dados das acusadas para a polícia para apurar o fato na esfera criminal.

Veneno

Daniela foi presa depois de confessar ter tentando matar a filha ao dar chumbinho para a criança. A mulher também pretendia tomar o veneno, mas se arrependeu ao ver a menina chorando. Ela levou a criança para o hospital, onde o caso foi denunciado para a polícia.

A jovem alegou que envenenou a filha após discutir com o ex-marido, que não queria ficar com a criança no hospital porque iria sair com outra mulher. A menina estava internada no dia anterior ao crime, mas depois de brigar com o ex-companheiro, Daniela retirou a filha da unidade de saúde.

