"Muito indignada", diz mãe de menino morto por prisioneira trans abraçada por Drauzio Varella

Aparecida dos Santos, mãe do garoto Fábio, de 10 anos de idade, morto pela detenta Suzy Oliveira, se pronunciou por meio de uma entrevista ao canal RedeTV, nesta segunda-feira, 9, sobre o caso que gerou grande repercussão na mídia.

O caso que ocorreu há 10 anos ganhou destaque após a reportagem realizada pelo médico Drauzio Varella, no Fantástico, onde contou as dificuldades enfrentadas por presas transexuais. Uma dessas detentas foi Suzy, condenada em 2010 por estuprar e matar a criança.

Ao tomar conhecimento da reportagem, a mãe do menino se disse chocada com a atitude do médico: "Receber cartinha e ainda um bombonzinho? Na prisão? Eu recebi o que nesses 10 anos? ", disse Aparecida.

"Pagando cada dia"

De acordo com a advogada de Suzy, Bruna de Castro, em pronunciamento nas redes socias: "O julgamento já aconteceu em 2013, ela já foi julgada em um juri popular. Já houve um julgamento e uma sentença. Hoje ela está na fase de cumprimento de sentença. A sua pena passa de 30 anos, ela já cumpriu parte, mais ou menos uns 10 anos”, relatou a magistrada.

A defensora ainda divulgou uma carta onde a detenta se diz arrependida pelos crimes cometidos. “Eu, Suzy Oliveira, “Rafael Tadeu”, venho dizer que na entrevista ao jornal ‘Fantástico’ não me foi perguntado nada referente ao B.O. Eu sei que errei muito. Nenhum momento tentei passar como inocente e desde aquele dia me arrependi verdadeiramente e hoje estou aqui pagando por tudo que eu cometi… Errei sim e estou pagando cada dia, cada hora, cada minuto aqui neste lugar. Antes não tinha essa oportunidade, agora que estou tendo, apenas quero pedir perdão pelo meu erro no passado…

Rafael Tadeu

Suzy Oliveira”

