Mucugê sofre com temporais por três dias seguidos

A cidade de Mucugê, localizada a 470 quilômetros de Salvador, sofre com a chuva desde a segunda-feira, 16, quando um temporal alagou a cidade e provocou danos ao Centro Histórico da cidade. Choveu, apenas na segunda, 137mm durante oito horas, quantidade prevista para mais de uma semana. Na terça, 17, e quarta, 18, foram 103 mm, informou a Secretaria de Desenvolvimento, Administração e Finanças do município.

De acordo com a Secretaria com a construção do "Contorno" - a pavimentação da BA 142 que teve como objetivo evitar o tráfego de veículos pesados pelo Centro Histórico - e o crescimento da cidade sobrecarregaram as manilhas construídas para o escoamento de água.

A prefeitura afirma que será necessário a criação de novos pontos de drenagem em pontos estratégicos do contorno, para permitir o desbloqueio dessas águas e melhor escoamento para o rio, como ocorriam antes da construção do contorno. E para isso visa buscar parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia (Derba), para viabilizar a construções desses pontos, e assim solucionar os problemas referidos.

A reportagem tentou contato com a assessoria do Derba, mas não teve sucesso.

Um dos pontos de drenagem após o temporal da segunda-feira, 16 (Foto: Prefeitura de Mucugê)

Cidades Baianas

Outras cidades como Brumado, América Dourada, Conceição do Coité e Lajedinho ainda contabilizam os prejuízos com as chuvas na Bahia.

Em América Dourada (distante 420 km da capital), o local mais afetado foi o distrito de Prevenido. A chuva começou desde a noite de domingo na localidade e durou até a madrugada desta segunda. A água invadiu casas e, segundo moradores, chegou a quase dois metros de altura.

<GALERIA ID=18815/>

Em Brumado (distante 559 km de Salvador), vários pontos da cidade ficaram alagados, sobretudo após o Riacho do Bufão transbordar.

Em Conceição do Coité (a 210 km de Salvador), a chuva caiu na noite de sábado, 14. O temporal durou cerca de duas horas, mas o suficiente para também provocar transtornos à população. Na cidade, muitas casas também ficaram inundadas, e um carro foi levado pela enxurrada e parou dentro de uma cratera. Não há informações de feridos.

adblock ativo