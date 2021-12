MST promete fechar a BR-324 neste sábado

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vão fechar a BR-324 neste sábado, 16, na região próxima ao Posto Nota Mil, Rei da Pamonha, na altura do Km 20. Não há previsão da liberação da pista.

A ação faz parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, mais conhecida como 'Abril Vermelho', que, durante todo mês, vem denunciando a criminalização dos movimentos sociais populares e o aumento da violência no campo.

O MST também quer justiça no caso do 'Massacre de Eldorado dos Carajás' e ao assassinato dos trabalhadores Vilmar Bordim (44) e Leonir Orback (25), mortos na última quinta-feira, 7, dentro do acampamento Dom Tomas Balduíno, em Quedas do Iguaçu, no Paraná.

