MST interdita rodovias baianas em protesto contra julgamento de Lula

Um grupo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) protesta na manhã desta terça, 23, na BR-101, no km 425, no trecho do município de Ibirapitanga.

Nesta manhã, integrantes do MST também bloquearam o trânsito na BR-242 (no trecho de Andaraí e de Barreiras), na BR-116 (Vitória da Conquista) e BR-110 (Paulo Afonso). Essas manifestações começaram por volta das 6 horas e terminaram às 10h30.

Os atos são contra o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acontece nesta quarta, 24.

Apenas o protesto na BR-101, em Ibirapitanga, continua. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 40 pessoas do MST interditaram totalmente o trecho da BR-101, queimando madeira e outros objetos. Por conta disso, o trânsito na rodovia está congestionado.

A Bahia não é o único estado onde acontece protesto contra o julgamento do ex-presidente. Também há atos em outros estados, como no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Os seis deputados federais do PT da Bahia pretendem participar da manifestação em Porto Alegre.

Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, no caso do triplex do Guarujá (SP). Ele é acusado de ter recebido R$ 2,2 milhões da empreiteira OAS como propina por meio da reforma do imóvel. Agora o processo será julgado na segunda instância e caso a condenação seja mantida, Lula fica inelegível.

O ex-presidente, que alega inocência, pede absolvição e também a prescrição dos supostos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção atribuídos ao petista.

