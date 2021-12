MPT quer combater trabalho infantil em 50 municípios baianos

Na Bahia 50 municípios apresentam altos índices de trabalho infantil. Diante desse dado, o Ministério Público do Trabalho (MPT) pretende atuar promovendo discussões com as prefeituras com o objetivo de incluir o conteúdo nos currículos escolares da rede municipal. O projeto MPT na Escola foi lançado nesta quarta-feira, 2, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Nesta quinta-feira, 3, a apresentação do projeto acontece em Salvador.

Os 50 municípios foram escolhidos por terem apresentados os maiores índices de trabalho infantil aferidos pela Pesquisa Nacional por amostragem de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A procuradora Rita Montovaneli informou que inicialmente não haveria condições de implantar o projeto no estado inteiro por isso a seleção dessas cidades.

Os municípios convocados pelo MPT são Camaçari, Candeias, Dias d´Avila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Salinas da Margarida, Salvador, Simões Filho, Vera Cruz, Cabaceiras do Paraguaçu, Botuporã, Crisópolis, Santa Brígida, Antônio Cardoso, Canarana, Barrocas, Sátiro Dias, Barro Alto, Jaguaripe, Ibiassucê, Irará, Santanópolis, Maetinga, Rafael Jambeiro, Tanque Novo, Araci, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santaluz, Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Santa Bárbara e Santo Estêvão.

