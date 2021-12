MPT move ação contra supermercado por assédio moral

Devido a denúncias de trabalhadores e ex-funcionários que afirmam ter sofrido algum tipo de humilhação no ambiente de trabalho, o Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia moveu uma ação civil pública contra a rede de supermercados Bompreço, na qual pede indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 10 milhões.

Na ação, o MPT requer, entre outras medidas, a suspensão imediata da prática assediante e a elaboração de programas permanentes de prevenção ao assédio moral no ambiente de trabalho.

Em um dos casos relatados ao MPT, a vítima afirmou que era obrigada a trabalhar no dia de folga, sob ameaça de perder o emprego.

Procurada pela reportagem de A TARDE, a rede de supermercados preferiu não se pronunciar.

Assédio - O assédio moral no local de trabalho é caracterizado pelo conjunto de agressões psicológicas exercidas com frequência, por uma ou mais pessoas, sobre alguém, objetivando com que esta acabe desistindo do seu emprego.

Só no primeiro semestre de 2012, o MPT recebeu 2.448 denúncias de assédio moral e sexual praticado em diversas empresas do país.

adblock ativo