MPT investiga acidente que matou três e SRTE embarga obra

O Ministério Público do Trabalho (MPT) começou a apurar o acidente que provocou a morte de três pessoas na manhã desta quarta-feira, 18. Dois deles eram trabalhadores da empresa terceirizada MRM/Passarelli, que prestava serviço à Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), e um homem que tentou salvá-los.

De acordo com a análise da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) que enviou equipe ao local, nesta quarta, houve falta de algumas exigências técnicas previstas na NR 33 que não estavam sendo observadas pelo Consórcio. A ausência das normas pode ter contribuído para o acidente, além da presença de um contaminante na rede de esgoto.

A Superintendência embargou, de forma preventiva, todas as atividades em espaços confinados que estão sendo realizadas pelo consórcio para esse contrato, nos municípios de Salvador e Lauro de Freitas.

Ainda de acordo com o STRE, a obra só será retomada após a empresa comprovar o atendimento às exigências previstas na NR 33, conforme termo de embargo lavrado nesta quarta.

O MPT também vai solicitar relatórios de outros órgãos que estiveram no local, como corpo de Bombeiros e Polícia Civil, para que indiquem as condições em que o acidente aconteceu.

Os funcionários caíram em um buraco de três metros de profundidade na Rua Imperatriz, no canteiro central da Via Regional, no bairro de Cajazeiras V, na manhã desta quarta. Diante disso, um homem, que trabalhava com reciclagem e estava próximo ao acidente, tentou entrar para resgatá-los, mas também morreu. Todos inalaram um gás e morreram por asfixia.

