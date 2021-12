MPs da Bahia e DF deflagram operação contra ilegalidades em testes de Covid-19

Os Ministérios Públicos do Estado da Bahia e do Distrito Federal deflagraram manhã desta quinta-feira, 2, a “Operação Falso Negativo”, que cumpre mandados de busca e apreensão na Bahia, no Distrito Federal e em seis outros estados (São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina e Paraná). As medidas foram determinadas pela Justiça de Brasília e decorrem de uma investigação que apura ilegalidades praticadas em contratações envolvendo testes para detecção da Covid-19.

São cumpridos 81 mandados de busca e apreensão em todo o país. Ao todo, participam da ação mais de 500 agentes do Estado, entre promotores de Justiça, servidores do Ministério Público e policiais.

Na Bahia, a operação cumprirá cinco mandados nos municípios de São Gabriel e Irecê, com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado - CIPE Semiárido.

No resto do país, as diligências ocorrem também nas cidades de Brasília, DF; Formosa e Goiânia, em Goiás; Curitiba, Maringá, São José dos Pinhais e Pinhas, no Paraná; São Paulo, Santana do Parnaíba, Cotia, Itapevi e Barueri, em São Paulo; Joinville, Balneário Camboriú, Ilhota e Navegantes, em Santa Catarina; Serra, Cariacica e Vitória, no Espírito Santo; além de Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

