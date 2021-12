MPF não confirma morte de índio no sul

A notícia de que um índio tupinambá teria sido morto num tiroteio terça-feira, 3, na região da Serra do Padeiro (entre os municípios de Ilhéus, Buerarema e Una) não foi confirmada pelo Ministério Público Federal no sul baiano. O órgão acompanha a disputa entre indígenas e fazendeiros, motivada pela demora na demarcação de terras.

O procurador Tiago Modesto Rabelo, um dos três que tentam mediar um acordo e evitar um conflito armado, disse que, logo após os rumores da morte terem se espalhado, membros de forças de segurança, como Polícia Federal e Força Nacional, se deslocaram para o local onde teria ocorrido o crime, nas imediações da Fazenda São Pedro, em Ilhéus (onde o trabalhador rural Adailton do Carmo Santos foi baleado) e não encontraram o corpo nem testemunhas que pudessem indicar o nome da vítima.

'Guerra' de versões

"Nenhuma das partes confirmou morte na área. Quando ocorre um assassinato, a Polícia Federal pode abrir inquérito de ofício para apurar o caso, mas tem a obrigação de comunicar imediatamente ao Ministério Público Federal. Essa comunicação não havia ocorrido até a tarde de hoje (quarta-feira)", declarou Tiago Rabelo, supondo que o boato possa ter surgido na guerra de versões de ambas as partes, que se estabelece em meio ao clima tenso que predomina na região.

Segundo a Superintendência da Polícia Federal em Ilhéus, a morte de um indígena conhecido como Cipó foi comunicada por ofício pelo escritório da Fundação Nacional de Apoio ao Índio (Funai) na região, mas as equipes da PF não conseguiram confirmar a informação no local do suposto do assassinato.

Para aumentar o mistério, um corpo de identidade ignorada deu entrada no Instituto Médico-Legal de Ilhéus terça, à noite, mas o DPT diz não ser possível assegurar que se trata de um índio, pelos traços físicos. Isso só pode ser confirmado por algum familiar do morto. Até a noite desta quarta, 4, ninguém havia reclamado o corpo, que permanece como de identidade "desconhecida", vítima de morte violenta.

Demarcação

O procurador Rabelo contou que o Ministério Público já realizou várias reuniões com fazendeiros e índios, procurando evitar o agravamento do conflito. Contudo, diz que enquanto o Ministério da Justiça não concluir o processo demarcatório das terras indígenas, que está parado desde março de 2012, a tensão não vai diminuir. "Os índios começaram as ocupações justamente para apressar o processo demarcatório", disse.

