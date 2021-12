MPF divulga nota sobre prisão de Marco Prisco

O Ministério Público Federal (MPF) divulgou uma nota na manhã deste sábado, 19, com esclarecimentos sobre a medida decretada pela Justiça Federal que culminou na prisão do vereador Marco Prisco, presidente da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares no Estado da Bahia (Aspra), ocorrida na tarde desta sexta-feira, 18.

O órgão explica que Prisco responde por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, em processo que corre na 17ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia.

Segundo o MPF, a prisão de Prisco foi realizada com o objetivo de garantir a ordem pública e preservar a sociedade.

"Mesmo denunciado pela prática de crimes contra a segurança nacional, continuou ostensivamente a instigar o uso da violência e da desordem e a liderar movimentos grevistas expressamente proibidos pela Constituição Federal, não só no Estado da Bahia, como em outras unidades da federação, apostando na política do terror".

