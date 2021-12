MPF denuncia seis pessoas por corrupção em secretaria

O Ministério Público Federal da Bahia (MPF-BA) ofereceu denúncias contra dois grupos criminosos que cometeram fraude contra o ramo imobiliário. As ações contaram com a participação do servidor público da Secretaria do Patrimônio da União na Bahia (SPU/BA) Paulo Roberto de Souza Castro, que se aproveitou do cargo para receber vantagens e favorecer interesses de pessoas e empresas do setor. As denúncias fazem parte da operação Vista Mar que visa combater crime de corrupção praticado por servidores públicos da SPU.

Durante a investigação, constatou-se que o servidor lotado no Setor de Engenharia na Coordenação de Identificação e Fiscalização da SPU, monitorou, por exemplo, o andamento de processos de interesse de empresários do ramo imobiliário e orientou-lhes sobre diversas medidas a serem adotadas no órgão público para acelerar os processos e regularizações de terrenos.

O MPF também detectou que era paga propina para serem feitas alterações nos cadastros de imóveis como redução de área. Visando, assim, à diminuição dos valores de taxa de ocupação e de laudêmio, alterando o fator corretivo que quantifica os valores a serem pagos relativos às taxas de ocupação e de laudêmio. Também tinham os procedimentos na SPU agilizados, a exemplo de análise de processos e emissões de certidões. Os empreendimentos imobiliários beneficiados com as fraudes estão localizados em terreno de Marinha, com destaque para imóveis em Salvador, Maraú e Porto Seguro.

Além disso, Paulo Roberto também patrocinou interesses privados ao favorecer Peter Woolf, seu genro, dando-lhe acesso a informações e facilidades em benefício de dos interesses privados.

No primeiro grupo denunciado, além do servidor, estão também o italiano Ferruccio Bonazzi, o advogado Luiz Antonio Stamatis de Arruda Sampaio e o empresário Pedro Paulo Braga Sobrinho, que recompensaram Castro com entregas de dinheiro em espécie, viagem e hospedagem em hotel de luxo, razão pela qual respondem por corrupção passiva e ativa e advocacia administrativa, crimes punidos com reclusão e multa.

No segundo grupo, foram denunciados Peter Woolf, e o sócio de Paulo Roberto, Pedro Carlos Bocca, pelo crime de advocacia administrativa, punido com detenção ou multa.

O MPF também requereu a ampliação da medida de bloqueio de bens do primeiro grupo denunciado até o montante de R$ 728,6 mil a fim de resguardar a condenação pelas perdas acarretadas ao erário.

Durante as apurações, outros grupos criminosos foram identificados com a presença de mais três servidores da SPU. Quanto a esses grupos, foram solicitadas, pelo MPF, novas diligências à Polícia Federal a fim de tomar as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

adblock ativo